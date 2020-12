Face aux médias ce vendredi, le défenseur marseillais n’a pas manqué d’humour pour évoquer sa passe décisive contre Nîmes.

Présent en conférence de presse ce vendredi, alors que l’Olympique de Marseille affrontera Reims demain (19h) pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, Alvaro n’a pas pu échapper aux questions concernant sa passe décisive il y a deux semaines. Auteur d’une lumineuse ouverture pour Dario Benedetto, l’Espagnol a surpris tout le monde face à Nîmes (2-0).

« Je ne peux pas dire ce que je pense mais c’est bon pour moi de faire des passes décisives, et c’est bon pour lui, parce que la dernière fois, j’avais parlé à la presse et j’avais dit que Dario était un bon joueur, un joueur top de notre championnat », a commenté le défenseur central de l’OM, avant de préciser que ce geste était totalement volontaire. « Non, c’est volontaire mon ami (rire) ! Je suis nul, mais quelquefois, je fais des passes. »