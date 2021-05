Jonatan MacHardy, consultant pour RMC, a trouvé le joueur parfait pour l’OM cet été.

« Apparemment, il y a des rumeurs sur des contacts entre Pulgar et l’OM. Aucune info, mais juste mon avis sur le joueur, qui serait LA recrue. Ça me semble être trop beau pour être vrai. Mais si c est le cas, c’est la fête. Ça doit être LA priorité de l’OM avec la vente de Kamara. Tout pour devenir l’idole du Vel. La petite pointe de méchanceté et de technique qui manque au milieu de l’OM », a indiqué le consultant de RMC sur son compte Twitter. Pour le moment, cette rumeur semble très lointaine pour Pablo Longoria qui a d’autres dossiers à gérer.