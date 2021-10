Touché aux adducteurs depuis son retour de sélection, Neymar était en soin et éloigné des entraînements collectifs. Ce vendredi matin, le Brésilien s’est entraîné normalement et devrait pouvoir postuler à une place de titulaire lors du Clasico de ce dimanche.

Tous les regards seront bientôt tournés vers le Vélodrome, son ambiance de folie et les stars qui fouleront sa pelouse. Le Clasico n’est pas une rencontre comme les autres et ça, les supporters marseillais le savent bien tout comme Mauricio Pochettino. Le technicien argentin peut souffler en constatant le retour en forme de Neymar. Comme nous l’annonce Le Parisien, le Brésilien s’est entraîné normalement avec l’ensemble du groupe ce vendredi matin et devrait être apte pour la rencontre à venir entre le PSG et l’OM pour le compte de la 11ème journée de championnat. Le staff du club de la capitale devrait en dévoiler plus lors de la traditionnelle conférence de presse qui aura lieu ce samedi en début d’après-midi.