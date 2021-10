La LFP a révélé l’identité de l’arbitre qui allait diriger le Classico de dimanche au Stade Vélodrome entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain comptant pour la 11e journée de Ligue 1.

C’est Monsieur Benoît Bastien qui a été désigné pour diriger un des matchs les plus chauds de notre Ligue 1 mais aussi un des plus attendu. Un homme d’expérience puisqu’il a déjà arbitré à 6 reprises des rencontres entre l’OM et le PSG au cours de sa carrière débutée en 2011 en Ligue 1. Il sera assisté par Aurélien Berthomieu et Benjamin Pages, alors que Johan Hamel sera le 4ème officiel. Willy Delajod et Wilfried Bien seront eux les assistants vidéo.