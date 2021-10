Grand fan de l’OM, Jul s’est amusé à donner un pronostic pour le Classico face au PSG.

De passage au micro de la chaîne L’Equipe à l’occasion du match des héros entre les légendes de l’OM et l’Unicef organisé ce mercredi au stade Vélodrome (7-4), le rappeur Jul a donné son ressenti sur l’évènement. « Je suis content d’avoir joué avec tout le monde. C’est beau. Avec mon grand-père, on regardait tout. Et là, je joue avec eux (les anciennes gloires de l’OM, ndlr). C’est un truc de fou, je suis content ».

Fervent supporter de l’OM, il en a également profité pour donner son pronostic pour le premier Classico de la saison qui approche à grands pas. « Je le sens bien, on a une bonne équipe. Il y a des gros joueurs en face, mais je sens qu’on a une équipe qui peut faire quelque chose ». Réponse le dimanche 24 octobre à 20h45 avec le choc de la 11e journée de Ligue 1 entre l’OM et le PSG.