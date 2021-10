Amazon Prime ne sera pas le seul diffuseur du Classico, OM-PSG, ce dimanche en France. En effet, Free va diffuser gratuitement sur son application et en quasi temps réel les meilleurs moments de cette grosse affiche de Ligue 1.

Concurrence pour Amazon Prime Vidéo sur le Classico. Free a annoncé qu’exceptionnellement pour OM-PSG, les meilleurs moments et les éventuels buts de la rencontre seront donnés gratuitement en quasi temps réel sur l’application Free. Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, la maison-mère de Free déclare sur Europe 1 : « Que vous soyez abonné ou non, vous aurez la possibilité de suivre ce match sur l’application Free Ligue 1. ».

Au total 30 minutes cumulées des plus beaux moments du match seront disponibles sur l’application. De quoi empiéter sur les plates-bandes d’Amazon et peut-être impacter l’audience du diffuseur officiel de la Ligue 1. Ce dernier devrait mettre en place un gros dispositif pour ce choc historique et le premier classique de Messi dans un Vélodrome bouillant.