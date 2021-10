Angel Di Maria est prêt ! Le joueur du PSG de 33 ans se rend ce dimanche à Marseille avec une seule envie : gagner. Le joueur argentin a annoncé la couleur, dans une interview accordée à Téléfoot.

« Ce sont les meilleurs matchs, des classiques, des matchs qu’on veut jouer et gagner. S’imposer là-bas nous permettrait de prouver que notre équipe est très forte. On doit essayer d’assembler les pièces de ce puzzle pour être vraiment exceptionnels. On veut gagner, certes, mais avec la manière », a-t-il déclaré ce dimanche.

Pour rappel, Angel Di Maria, suspendu, n’avait pas pu participé à la rencontre de Ligue des Champions ce mardi, face au RB Leipzig (3-2).