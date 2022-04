Ce dimanche soir, Pau Lopez était dans les buts de l’Olympique de Marseille pour disputer le Classico face au Paris Saint-Germain. Une décision de la part du coach olympien qui s’est expliqué lors de sa conférence de presse.

L’entraîneur de l’OM s’est justifié sur ce choix d’offrir une place de titulaire à Pau Lopez au lieu d’un Steve Mandanda qui restait sur une superbe performance jeudi dernier en Ligue Europa Conférence face au PAOK Salonique. « Steve a très bien joué lors des derniers matchs, et j’ai beaucoup de respect pour lui, mais Pau Lopez est un joueur important. Ce sont deux très grands gardiens, et ils jouent quand je le décide. La vérité, c’est que Mandanda a été très bon les derniers matchs, et j’ai beaucoup de respect pour lui, mais j’avais aussi l’envie de faire jouer Pau Lopez qui est un joueur important et qui est à l’origine de la bonne forme de l’équipe, ce sont deux très bons gardiens et j’ai fait mon choix. J’ai compté les matchs et Mandanda va rejouer d’ici la fin de saison », a-t-il déclaré.