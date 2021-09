Dominique Baillif est revenu sur l’état de forme de Gerson avec l’Olympique de Marseille.

« On connait sa valeur technique et son impact au milieu, car il faisait vraiment partie du haut du panier avec Flamengo. Avec Marseille, je le trouve moyen pour l’instant, mais ça s’explique par le fait qu’il joue très haut, et que ce n’est pas son poste. Au Brésil, il est considéré comme un relayeur ou un milieu central de très haut niveau. En Europe, on restait focalisé sur son passage raté à la Roma, mais il était très jeune pour s’imposer dans un club et un championnat aussi compliqués. Depuis, il a fait deux saisons de très haut niveau à Flamengo, qui est le meilleur club brésilien actuellement et qui a remporté la Copa Libertadores. Il était déjà aux portes de la seleção depuis un moment. Ce n’est pas un jeune joueur comme Luis Henrique qui doit encore apprendre le très haut niveau. Lui, il a déjà un bagage conséquent avec deux saisons sous les ordres d’un Jorge Jesus qui l’a fait progresser (à Flamengo). Il a été très régulier et mérite aujourd’hui sa place en Europe », a indiqué Dominique Baillif sur le Phocéen.