André Villas-Boas est toujours aussi dépité. Le coach marseillais est revenu sur la défaite 2-0 face au FC Porto et évoque même une possible qualification en Europa League.

Présent en conférence de presse ce vendredi, le Portugais a martelé qu’il ne trouvait pas logique de perdre en Ligue des Champions et être reversé en Europa League. « Quand tu termines troisième avec tant de mauvaises performances en Ligue des champions, ce n’est pas digne. »

Avant de poursuivre : « Si on se qualifie en Ligue Europa avec de mauvaises performances, avec trois ou quatre points, on la jouera à fond pour notre image. Mais on veut être performants en Ligue des champions (…) Si tu es qualifié pour la compétition, tu as le droit de la jouer à fond. Si tu tombes, tu es un perdant, il vaut mieux sortir. » Rappelons que l’OM doit battre l’Olympiakos mardi prochain pour espérer encore jouer la Ligue Europa et et mettre aussi un terme à cette série noire de 13 défaites de suite en LDC.