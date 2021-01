Le manager de l’OM a insisté sur l’écart financier entre son club et le PSG avant la rencontre de mercredi soir.

Présent en conférence de presse ce lundi, André Villas-Boas s’est attardé sur le Classico qui attend ses hommes mercredi soir (21h) lors du Trophée des Champions. Pour battre le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino, le technicien portugais compte bien s’appuyer sur la victoire en septembre dernier contre Tuchel (1-0). « On avait fait des bonnes choses contre Paris. Mais ça nous sert aussi d’inspiration pare que nous avons des choses à améliorer, car même si on avait gagné ce match, on avait failli sur quelques situations défensives. Paris aurait pu marquer à plusieurs reprises. »

Villas-Boas a également profité de son passage devant les médias pour évoquer l’immense écart de budget qui sépare les deux clubs. « Un Classique, c’est toujours chaud. Les supporters attendent ce match et veulent qu’on réponde avec de l’engagement et une certaine agressivité sur le terrain. On sait très bien que ça peut dégénérer même si je ne l’espère pas. L’OM ne gagne plus de trophées depuis que le PSG rafle tout en France. C’est un des championnats les plus déséquilibrés au monde. Le budget du PSG est largement supérieur au nôtre et nous n’avons pas de pression à nous mettre sur le gain d’un trophée. »