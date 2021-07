Gerson, Guendouzi, Ünder, Lopez, de la Fuente, Balerdi en attendant Luan Peres et William Saliba… Le mercato de l’OM est plus que jamais intense. Et le président Pablo Longoria ne semble pas avoir terminé. La dernière piste mène au Suisse Steven Zuber.

Selon les informations de « Blick », le club marseillais se renseigne sur le milieu de terrain suisse de 29 ans, Steven Zuber pour la saison prochaine. Titulaire avec la Nati lors du dernier Euro 2020, il évolue en Allemagne à l’Eintracht Francfort et les dirigeants réclament 7 millions d’euros pour un départ au mercato. Dans le viseur du Dynamo Moscou mais également de Norwich, le Suisse pourrait même arriver dans les Bouches-du-Rhône pour évoluer au poste de latéral gauche et ainsi concurrencer Jordan Amavi. Avec sa sélection, il évoluait dans ce couloir et a montré de belles promesses à ce poste. La saison dernière, Zuber a disputé 20 matchs de Bundesliga. Affaire à suivre…