Grand fan de jeux vidéos, Antoine Griezmann signe un partenariat avec l’Olympique de Marseille.

Cette collaboration concernera les deux joueurs FIFA de la Team Grizi Esport pour la saison 2020-2021, à savoir « Rafsou » et « Mino », deux joueurs qui ont déjà réussi des performances sur la scène internationale. Concrètement, ils représenteront désormais l’Olympique de Marseille lors des différentes compétitions internationales et françaises comme la « eLigue1 », organisée par EA SPORTS et la LFP. Avec cette collaboration, le club français va toucher un public plus jeune et développer la marque OM à travers le monde grâce à l’univers des jeux vidéo.

« Nous sommes heureux de faire cette première approche dans le monde du sport électronique à travers ce partenariat avec la structure Grizi Esport, fondée par les frères Griezmann, fans du club depuis leur enfance, qui ont su créer une structure compétitive, responsable et familiale en quelques mois, Ce sera l’occasion pour l’Olympique de Marseille de mieux cerner ce nouveau secteur et de toucher une audience toujours plus jeune et connectée, dans la lignée de notre arrivée sur des plateformes comme TikTok ou Twitch », a souligné l’OM par la voix de son chef marketing et media Hervé Philippe.