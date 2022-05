Pour Riolo, Jorge Sampaoli est injustement ciblé par les critiques des autres consultants en France.

Impressionné par la réaction de l’Olympique de Marseille hier soir à Lorient (3-0), Daniel Riolo a tenu à saluer le travail de Jorge Sampaoli au micro de RMC. Le consultant en a également profité pour tacler ses homologues qui veulent voir le coach argentin « se planter » cette saison.

« Après la défaite en Ligue Europa Conférence, tout le monde prédisait que l’OM allait s’écrouler, et se faire taper à Lorient. La première question qu’on lui pose c’est ‘êtes-vous inquiet de toutes ces blessures ?’ En gros c’est ‘vous n’allez pas y arriver hein ? Bah non vous n’allez pas y arriver parce que vous avez des blessés, vous êtes fatigués et vous avez usé tous les joueurs…’ Je l’entends depuis six mois ce discours. L’ambiance n’est pas au positivisme autour de l’OM. Le nombre de consultants qui veulent voir depuis des mois et des mois Sampaoli se planter… Je ne sais pas pourquoi, mais Sampaoli on veut le voir se planter. On veut qu’il se plante. Je ne sais pas ce qu’il véhicule qui dégoute autant de gens parmi les consultants en France. Pour l’instant il ne s’est pas planté, même s’il n’a pas fait des bons choix et qu’il aurait dû faire beaucoup mieux contre Feyenoord. »

⏱ 90’ | #FCLOM 0️⃣-3️⃣



FIN DU MATCH !



Nos Olympiens rendent une 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐟𝐚𝐢𝐭𝐞 et remportent les 3️⃣ points dans ce duel avec Lorient 💙🤍 pic.twitter.com/EMuIyzpEY2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 8, 2022

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !