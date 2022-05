Déçu par la prestation des Marseillais hier soir, Daniel Riolo a surtout pointé du doigt les failles techniques des attaquants.

De passage au micro de RMC dans l’After Foot, Daniel Riolo n’a pas caché sa frustration après l’élimination de l’Olympique de Marseille hier soir face au Feyenoord Rotterdam en demi-finale de Ligue Europa Conférence (2-3, 0-0).

« Si tu accumules ce que Dieng n’a pas transformé comme occasion au match aller, les erreurs techniques dans la surface ce soir…. Tout le monde chiale sans arrêt pour voir Milik, mais ce soir Milik a une occasion mais p… c’est même pas un contrôle de CFA qui joue comme ça. Après je veux bien qu’on tape sur Dieng, mais il a les pieds carrés, on le sait… C’est difficile de critiquer les joueurs de l’OM car tu sens qu’ils mettent le cœur mais par contre il manque des choses, il manque de la technique, il manque de la classe ça c’est sur… Under est rentré, il a été mauvais. Milik lui je lui en veux ! Je lui en veux plus qu’à Dieng parce que lui tout le monde chiale pour qu’il joue, parce que lui même pense que c’est un attaquant de classe international. »