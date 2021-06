Dans une interview publiée ce jeudi, l’ancien attaquant de l’OM explique qu’il a snobé une offre de l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Mexique.

« J’ai eu la possibilité d’aller à Lyon, mais je ne me sentais pas capable de faire ça. Quand t’es Marseillais un jour, t’es Marseillais pour toujours », a expliqué le milieu offensif lors d’une interview réalisée par Eric Di Meco ce jeudi et diffusée sur le site officiel du club. Il explique qu’il n’aurait pas pu affronter l’équipe phocéenne : « C’est forcément quelque chose tu prends en compte, a répondu l’intéressé. J’avais la possibilité de rester en Europe, d’aller dans les clubs rivaux. Mais je n’avais pas forcément envie de ça. Je fais les choses avec le cœur. Quand j’échange avec un club et ses dirigeants, il faut que je ressente quelque chose. C’est ce qu’il s’est passé lors de mon entretien avec les Tigres. Disons que ça tombe bien que ce ne soit pas si proche et que je n’aie pas à affronter l’OM. »

Malgré une bonne fin de saison avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a pris la décision de quitter le club cet été pour s’engager avec les Tigres de Monterrey, au Mexique, où il retrouvera notamment son compatriote André-Pierre Gignac.