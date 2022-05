Battu largement par le Stade Rennais samedi soir en Ligue 1, l’Olympique de Marseille peut encore espérer finir dauphin du PSG en fin de saison. Malgré tout, les Phocéens n’ont plus leur destin entre les mains et même en cas de succès face au RC Strasbourg samedi peuvent finir en troisième position.

Une place que Jonatan MacHardy souhaiterait éviter un maximum comme il l’a précisé sur les ondes de ‘RMC Sport.’ « Pour moi c’est plus problématique de voir l’OM finir 3e que 4e, pour toutes les raisons que je viens d’énoncer : le mercato, le budget, etc… Si tu finis quatrième, tu sais plus ou moins comment ta saison va se dérouler. On a vu comment ça s’était passé avec l’indice UEFA, tu as forcément des miracles à faire pour te qualifier en Ligue des champions en finissant 3e. A la rigueur une quatrième place c’est plus confortable pour le moyen terme. Après, est-ce que ce serait une contre performance ? Non absolument pas… Je veux juste rappeler où était l’Olympique de Marseille il y a un peu plus d’un an. Un envahissement de la commanderie, une personne qui n’avait rien à faire à l’OM au poste de président et qui menait le club droit dans le mur. Là Longoria en quelque temps il a réussi à faire des miracles avec des bouts de ficelles. La saison est déjà un miracle. Mais je pense qu’à moyen terme l’OM ne peut pas se permettre de vivre une intersaison avec de l’incertitude. » Confie-t-il.