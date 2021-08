Pour Jonatan MacHardy, la meilleure recrue de l’Olympique de Marseille c’est un certain Dimitri Payet comme il l’explique.

« Le recrutement, il est bon. Moi, j’ai été conquis par les matches amicaux. Il faut surtout saluer l’ampleur de la tâche que Pablo Longoria a accompli parce qu’à la fin de la saison dernière, on se dit que le chantier est énorme. Il y a plus de 12 joueurs qui vont quitter le club, entre les joueurs en fin de contrat, les joueurs promis à une vente, mais qui ne sont toujours pas partis d’ailleurs. À savoir Boubacar Kamara et Duje Ćaleta-Car. Et puis il va falloir réussir à recruter. Marseille n’a pas d’argent, pas de moyens, comment tu vas faire ? Et au final, tu te retrouves avec un mercato avec des joueurs qui ont tous déjà apporté quelque chose lors des matches de préparation. Ce sont des joueurs qu’on ne connaissait pas tous, forcément. Je pense à Luan Peres, méconnu en Europe. Mais qui au final a fait une très grosse impression. Je pense que c’est une des recrues qui a fait la plus forte impression sur la phase de préparation. Des talents comme Gerson que l’on connaissait qui ont coûté un petit peu d’argent, mais qui à mon sens vont amener beaucoup de choses. Un joueur comme Mattéo Guendouzi qui a le potentiel pour devenir un international en puissance. Et puis t’as oublié, selon moi, la recrue numéro 1 de l’Olympique de Marseille, c’est Dimitri Payet quand il a pas de bidon et qu’il est en forme. Parce que là, il a crevé l’écran sur la phase de préparation. » A-t-il expliqué sur les ondes de « RMC. »