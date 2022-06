Ancien minot, Maxime Lopez a aujourd’hui bien grandi. Loin de Marseille, il évolue en Italie dans l’effectif de l’US Sassuolo et il ne regrette pas son choix. S’il ne porte plus le maillot phocéen, il continue de suivre avec attention les performances de l’OM et il a même donné son point de vue concernant le départ de son ancien partenaire Boubacar Kamara.

Au cours d’une interview dans ‘La Provence’, le jeune milieu de terrain olympien s’est exprimé sur le départ de Kamara qui a décidé de rejoindre Aston Villa en tout début de mercato. « Si je m’attendais à son départ ? Bien sûr. On se parle tous les jours. Même sans ça, je savais qu’il ne resterait pas. Les gens ont du mal à comprendre que parfois on arrive à la fin d’un cycle. Pour notre vie d’homme et de famille, parfois ça fait du bien de partir. Ce départ va lui faire du bien. Il va changer de pays. Il m’a dit qu’il parlait un peu mieux anglais qu’avant. À l’époque, c’était un peu compliqué. Steven Gerrard l’aime beaucoup et Aston Villa est en train de faire un bon mercato. J’ai vu tout ce qui a été dit sur ça. Ça ne me regarde pas. Je suis au courant du dossier. Ce qui n’est pas beau, c’est qu’on a entendu pas mal de choses après. Bouba aime l’OM, sa ville. Il aurait aimé faire les choses un peu mieux. Mais parfois on ne peut pas. » A précisé Maxime Lopez qui a déjà passer ce cap du départ il y a quelques années.