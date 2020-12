Pour l’ancien défenseur de l’équipe de France Bixente Lizarazu, l’OM devra se contenter de la 4e place du championnat cette saison.

Tenu en échec face à Reims ce week-end (1-1), l’Olympique de Marseille pointe actuellement à la 4e place de Ligue 1. Les hommes d’André Villas-Boas comptent pour l’instant quatre points de retard sur le PSG et cinq sur le duo de tête, le LOSC et l’Olympique Lyonnais. Une hiérarchie des clubs français respectée pour Bixente Lizarazu, qui voit mal comment Marseille pourrait terminer sur le podium cette saison. C’est en tout cas ce qu’il a expliqué au micro de Téléfoot.

« L’OM est une bonne équipe du championnat, avec un bon entraîneur, mais il faut prendre un peu de recul. Aujourd’hui, des équipes comme le PSG, Lyon et Lille sont supérieures. Dans le jeu, l’OM est dépendant d’une chose : le dépassement de fonction du milieu de terrain, qui pour moi manque de créativité. Et après, de la forme de Payet, et de Thauvin. »