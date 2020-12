Le président du club phocéen a fait le point sur l’avancée du mercato, alors que la prochaine période des transferts s’apprête à commencer en janvier.

Dans une longue interview accordée à L’Equipe cette semaine, le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, a tenu a rassurer les supporters au sujet de l’avancée du mercato hivernal. Si l’on sait déjà qu’André Villas-Boas a réclamé la signature d’un attaquant de pointe à ses dirigeants, le président rappelle que la situation économique actuelle reste délicate. « Les marchés ont horreur de l’incertitude, et on baigne dedans. Je fais toute confiance à Pablo, qui travaille sur ce mercato depuis plusieurs mois… J’entends les voix qui demandent à ce que l’on continue de faire ce que l’on a fait depuis le début. Nous avions annoncé dès notre arrivée qu’on dépenserait 200 M€ pour renforcer l’équipe, et on en a dépensé 220. »

Il en a également profité pour évoquer le cas des joueurs en fin de contrat, comme Florian Thauvin. « Ce sera une année importante dans la régénération de cet effectif. Ce sera une de nos priorités, c’est au coeur du projet sportif conçu par Pablo Longoria. Je souhaite que Florian Thauvin continue comme un homme de base de cette équipe. Il a peut-être des aspirations personnelles, financières. »