Mattéo Guendouzi est revenu sur le match de Ligue 1 hier soir et la victoire 1-0 pour son équipe face au FC Nantes.

S’il reste encore des progrès à faire, le milieu olympien reste relativement positif sur la suite de la saison pour les Olympiens. « Une victoire qui permet de répondre aux critiques ? Pas forcément, on sait de quoi on est capables, on est sûrs de nos forces. On a chacun nos objectifs, on sait ce qu’on doit faire et il n’y avait pas d’histoire de faire taire les critiques. On est concentrés sur nous-mêmes et les victoires, c’est ce qui nous importe le plus en ce moment. » A confié l’ancien lorientais après la rencontre.