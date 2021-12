Ancien joueur des Girondins de Bordeaux et aujourd’hui consultant Alain Giresse est revenu sur le parcours européen de l’OM avant le dernier match à venir jeudi soir face au Lokomotiv Moscou.

« Jouer une coupe d’Europe, ça doit te donner l’envie. Surtout si tu affrontes Tottenham, la Roma… Un joueur doit s’étalonner face à des adversaires différents de la Ligue 1, tu peux y prendre une autre dimension. J’ai souvent dit aux joueurs en sélection qu’il n’y avait jamais rien à négliger dans une compétition. Un joueur est observé et s’il montre une image positive, ça lui sera bénéfique. Pourquoi se retenir quand on a la possibilité d’atteindre un niveau supérieur ? », s’interroge l’ancien milieu de terrain dans « La Provence. »

Avant de terminer : « On oublie trop souvent une notion qui disparait du vocabulaire du football : la passion, le feu sacré, ne pas avoir envie de perdre. Cette année, on peut se retrouver avec les six clubs français qualifiés. Il serait stupide que l’OM soit le seul éliminé. Surtout l’OM… » Marseille a besoin d’un point au minimum pour assurer sa qualification en Ligue Europa Conférence.