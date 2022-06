Pierre Guille, le directeur de ‘La Marseillaise La Mondiale’ suit de très près la vie de l’Olympique de Marseille et on peut le dire, c’est un vrai fan de l’OM.

Tout comme chaque fans et supporters de l’Olympique de Marseille, il a son point de vue sur le mercato et il se penche sur le départ de Boubacar Kamara vers Aston Villa il y a quelques semaines. « Déjà, quand j’ai vu Steven Gerrard dans les travées du Vélodrome. Je pense qu’il est pas venu pour rien au stade, il n’est pas juste venu parce qu’il fait beau à Marseille. Je pense que Gerrard le voulait et Gerrard l’a eu, quand Steven Gerrard vient te chercher tu peux rien faire. Mais je pense que s’il fait une belle saison à Aston Villa, il n’y restera pas longtemps et il sera appelé dans un plus grand club. » Confie Guille sur le plateau de ‘Football club de Marseille.’ Libre de tout contrat, Kamara a rejoint les rangs d’Aston Villa et il a signé un contrat de cinq saisons en Angleterre.