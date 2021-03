Jérôme Rothen parle du cas et du dossier Florian Thauvin. Le consultant pense que le milieu offensif marseillais doit quitter le club en fin de saison et découvrir un nouveau championnat. Selon lui, Thauvin a fait le tour à Marseille.

« Quand tu vois l’évolution de sa carrière à Marseille sur les derniers mois, le fait qu’il ait manqué de soutien pendant sa blessure importante la saison dernière, il y a aussi une fracture dans le vestiaire… Pour repartir et effacer le passé, il va falloir beaucoup de changements pour qu’il se sente bien », a prévenu l’ancien Parisien sur RMC.

Avant de conclure : « Je ne suis pas sûr que Marseille soit prêt à tout exploser dans le vestiaire pour que le joueur décisif qu’il a été redevienne un joueur important et focalisé sur l’ambition marseillaise. Je pense que c’est une fausse bonne idée pour l’OM de vouloir le garder et pour lui de vouloir rester. » Pour rappel, Florian Thauvin est sous contrat avec le club olympien jusqu’en juin prochain et sera libre à cette date. Affaire à suivre…