De retour au club après ses matchs de sélection avec l’équipe nationale serbe, Nemanja Radonjic poursuit son début de saison très moyen.

Pour Constant Wicherek invité du débat sur « Football club de Marseille », l’international serbe fait preuve de beaucoup d’irrégularité depuis son arrivée à Marseille. Il ne comprend pas pourquoi l’ancien de l’Etoile Rouge de Belgrade est capable de faire de grosses performances en sélection et passer à côté en club.

« Radonjic, ce qui me choque avec lui, c’est que parfois, il a les fils qui se touchent, mais dans le bon sens ! Il fait un truc de fou et le match d’après, il fait n’importe quoi. Moi quand je suis à la maison, quand je regarde un match avec quelqu’un, je dis : regarde il va prendre la balle et il va faire n’importe quoi. Et ça ne rate jamais ! Donc la personne me dit : t’es un devin. Mais non ! C’est juste qu’il est nul ! Mais quand il met son but contre Brest, honnêtement quand je le vois prendre la balle à l’engagement, il y va tout seul, il met une vraie frappe et toi t’es là… Tu te dis : c’est son cousin ou c’est pas possible ! Là avec la Serbie, il a mis son but, il s’est blessé, il va revenir il va être naze ! » A déclaré le journaliste de « Foot mercato ».