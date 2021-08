Avec près de 8 joueurs arrivés au club, l’Olympique de Marseille a fait sa révolution au cours de ce mercato. Pourtant cela ne semble pas terminé et de nouveaux noms sont encore sur la short-list de Pablo Longoria.

Concernant le jeune argentin Thiago Almada, le club phocéen semble avoir quelque peu lâché l’affaire et selon Mourad Aerts ce n’est pas plus mal. « Almada est plus jeune que Fulgini et Adli, c’est peut-être pour cela qu’on se dirige vers ce genre de joueur. Mais dans tous les cas ça ne me semble pas être la priorité à l’heure actuelle d’aller chercher Thiago Almada. Je l’ai vu un petit peu jouer. C’est un petit Argentin dribbleur qui a joué sous les ordre de Heinze, dans un système bielsicte où il a été mis en avant car ce sont des systèmes qui font la part belle aux joueurs offensifs. Il a montré de belles choses, mais aussi de moins belles hors du terrain ne l’oublions pas. C’est peut-être pour ça qu’il a aussi peu de clubs. On en fait beaucoup car c’est exotique. » A lâché un des nombreux spécialistes qui suit l’OM nuit et jour.