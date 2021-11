Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille depuis le début de saison, Dimitri Payet est en très grande forme et même peut être la forme de sa vie. Il impressionne même son ancien entraîneur Christophe Galtier.

Aujourd’hui coach de l’OGC Nice, Christophe Galtier a encensé le Réunionnais qu’il connaît bien puisqu’il était sous ses ordres lorsqu’il était entraîneur de l’AS Saint-Etienne. « Je suis convaincu qu’avec le temps, il est devenu un leader de vestiaire, mais il a toujours cette passion pour le jeu. Il sent très bien le football, il a une lecture très précise du match et de l’endroit auquel il doit se trouver pour être très efficace. Et il a ajouté à la passion du jeu l’envie de gagner. » A révélé Galtier sur le plateau de « Téléfoot », la célèbre émission de TF1 consacrée au football.