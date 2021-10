Alors que la saison s’apprête à reprendre ses droits ce week-end, l’attaquant des verts se souvient de son ancien partenaire au FC Lorient et il pense que ce retour en France, à Marseille peut faire passer un cap à Matteo Guendouzi. Selon lui, ce dernier a toutes les qualités pour s’imposer à l’OM et réaliser une grande saison en Ligue 1.

« Matteo, c’est d’abord un super joueur et un vrai compétiteur qui déteste perdre. J’ai évidemment suivi sa carrière, toujours heureux de voir qu’il arrivait à jouer dans des clubs aussi prestigieux qu’Arsenal ou le Hertha Berlin. Et je suis content pour lui qu’il signe à l’OM. Avec Sampaoli, sûr, il va bien s’entendre parce qu’ils ont la même gnaque, la même envie de gagner tout le temps. Matteo dégage beaucoup d’énergie, et avec la maturité, il va exploser cette saison en L1. Il va s’y épanouir. Il m’a dit qu’il était prêt à s’installer à Marseille. » S’est exprimé l’international gabonais lors d’interview accordée à « Le Foot. »