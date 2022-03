Consultant pour la radio ‘RMC’, Mathieu Bodmer est revenu sur les dernières prestations de l’Olympique de Marseille notamment en championnat et il pense que les fans n’aident pas non plus leur club en mettant énormément de pression.

Au micro de RMC, l’ancien milieu de terrain a donné son sentiment sur la petite crise traversée par le club phocéen. Il demande aux fans de faire preuve d’un peu plus de patience et se montrer indulgent avec Jorge Sampaoli et ses hommes. « La situation n’est pas catastrophique. C’est vrai qu’ils ont perdu des matchs à domicile, contre des gros ou non. Mais ils sont en train de se tuer tout seuls actuellement. À chaque fois qu’ils perdent un match, on fait des débats, et nous aussi. Mais eux les premiers, que ce soient les supporters, les joueurs, le club… », a-t-il lâché sur les ondes de la radio.