L’arrivée de Yuto Nagatomo ne devrait pas perturber le groupe. André Villas-Boas s’est montré clair sur ce sujet : Jordan Amavi restera numéro 1, comme l’année dernière.

“On devait avoir plus de stabilité sur le poste d’arrière gauche. On avait d’autres pistes, plus jeunes, pour ce poste. Mais on a fait ce choix. On va donner de la stabilité à Amavi, qu’on veut d’ailleurs prolonger. Avec Yuto, on a un joueur prêt, qui sait ce qu’il a à faire, un peu comme Alvaro Gonzalez. C’est une garantie.“a déclaré le coach de l’OM en conférence de presse. “Amavi était le numéro un l’année dernière, il va le rester cette année. Pour moi les choses sont claires, pour Yuto Nagatomo aussi.”