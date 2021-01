Le latéral droit de la Fiorentina est prêté avec option d’achat à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison.

C’est fait ! Marseille enregistre sa première arrivée du mercato d’hiver avec la signature en prêt de Pol Mikel Lirola Kosok, dit Pol Lirola. « Pol Mikel Lirola Kosok est né le 13 août 1997 à Mollet del Vallès en Catalogne. En équipe de jeunes, il évolue au RCD Espanyol. En janvier 2015, il est prêté à la Juventus. En Italie, il joue avec les U19 et la primavera avant de connaître l’équipe fanion pour les matchs de préparation de la saison 2016-17. Avant le début du championnat, il est prêté à l’US Sassuolo pour deux années. Avec les « vert et noir », il découvre le Calcio et l’Europa League. En trois saisons à Sassuolo, il dispute 93 matchs et marque 4 buts. Au mercato estival 2019, il s’engage avec la Fiorentina. Sous le maillot de la Viola, il est un titulaire indiscutable sur le flanc droit (52 matchs) », a indiqué l’OM dans un communiqué. Ci-dessous la vidéo de sa présentation.