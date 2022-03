Présent en conférence de presse d’avant-match, Pol Lirola est revenu sur sa saison et il confirme qu’il n’est pas à son niveau du tout.

« Je ne suis pas au niveau que l’on attend de moi. Le système, le style de jeu ? Je ne saurais pas dire pourquoi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais le plus important c’est de ne pas lâcher pour retrouver mon niveau et ma confiance en moi. (…) Je l’avais dit, c’était des mois difficiles (cet été lors de l’incertitude autour de son transfert). Mais beaucoup de temps est passé. Physiquement je me sens aussi bien que l’année dernière. » A expliqué le latéral espagnol qui doit faire beaucoup mieux.