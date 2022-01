Après que l’US Chauvigny a détecté plusieurs cas de Covid-19 au sein de son effectif, il en a été de même pour l’OM, étant donné que les deux clubs se sont affrontés en Coupe de France le 02 janvier. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’entraîneur de Marseille Jorge Sampaoli.

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a déclaré que plusieurs joueurs de l’OM avaient été testés positifs au Covid-19, ces derniers jours. Il n’a cependant pas tenu à révéler leurs noms. En effet, Milik, Gerson, Mandanda, Rongier et Alvaro étaient absents à l’entraînement du jour, et l’entraîneur argentin a bien précisé que certaines de ces absences étaient effectivement « dues au Covid » et d’autres « en raison de gênes ou de blessures ».

L’OM doit affronter Bordeaux ce vendredi, qui compte actuellement 8 joueurs positifs. La demande concernant le report du match initiée par les Girondins de Bordeaux a d’ailleurs été refusée.