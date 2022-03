Pierre Ménès est revenu sur le match de Ligue 1 entre le Stade Brestois et l’Olympique de Marseille et le succès olympien 4 buts à 1. Il pense que cette victoire va faire le plus grand bien avant de défier le FC Bâle et l’OGC Nice en championnat dimanche prochain.

« Marseille a retrouvé les joies du déplacement et donc le goût de la victoire puisque cette saison, l’OM prend infiniment plus de points à l’extérieur qu’à domicile, a analysé Pierre Ménès sur son blog. Les Phocéens se sont mis très vite sur les bons rails avec un but de Gerson suite à une belle action Harit-Milik. Le même Harit qui s’est chargé d’inscrire le 3e but et je suis content pour lui parce que depuis son arrivée à l’OM, il joue peu. Cette fois, on lui a fait confiance et il s’est montré décisif, ce qui va j’espère lui offrir plus de temps de jeu dans les semaines à venir. » A expliqué l’ancien journaliste de ‘Canal+’.