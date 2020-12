Grâce à son succès autoritaire acquis contre les Crocos de Nîmes (2-0), les Marseillais affichent une forme olympique en Ligue 1 avec un bilan de cinq victoires consécutives. Laborieux sur la scène européenne, les coéquipiers de Florian Thauvin impressionnent dans l’Hexagone. Tout le monde mais pas Pierre Ménès. Le consultant du CFC, qui minimise cette bonne dynamique des phocéens, veut remettre les choses dans leur contexte.

Après s’être imposés vendredi sur la pelouse des Crocos de Nîmes, les hommes d’André Villas-Boas grimpent au quatrième rang de Ligue 1 à seulement quatre unités de l’ogre parisien. Clients sérieux pour le titre, les Phocéens restent sur une excellente dynamique avec cinq succès d’affilée en championnat et comptent bien la poursuivre en cas de victoires lors des matches en retard face au RC Lens et l’OGC Nice. S’ils continuent comme ça, les partenaires de Steve Mandanda pourraient bien passer du statut d’outsider à celui de leader de Ligue 1. Mais Pierre Ménès, dans son rôle habituel d’observateur du ballon rond, relativise ce gros enchaînement de l’OM. Pour le consultant du CFC, les récentes victoires marseillaises sont surtout à mettre au crédit des faibles équipes qu’ils ont eu à affronter. « C’est la 5e victoire consécutive de l’OM mais l’adversité était tellement faible qu’il est difficile d’en tirer des enseignements pour l’avenir. Sachant tout de même que les points s’empilent et que Marseille est plus que jamais dans la course »

Le week-end prochain, la formation emmenée par André Villas-Boas reçoit au Vélodrome une séduisante équipe de Monaco. Un match test qui devrait faire plaisir à Pierre Ménès.