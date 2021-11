L’entraineur de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz est prêt pour la réception de l’Olympique de Marseille ce dimanche soir au Groupama Stadium à partir de 20 h 45.

« Je veux gagner ce match. Qui gagnera (Payet vs Paqueta) ce duel… Je m’en fous. Nous devons, en tant qu’équipe, être meilleurs que Marseille. Dans une équipe qui joue bien, il y a toujours des individualités. Mais, on l’a vu contre Rennes : quand l’équipe n’est pas bonne, aucun joueur n’est bon. Aucun. J’ai revisionné le match contre Rennes, j’ai eu mal a la tête. On est tombé très bas sur ce match. Je n’ai pas reconnu mon équipe. J’en ai parlé au groupe ce matin, même si le match était il y a longtemps. On a pris le temps d’en parler. (…) J’attends une réaction de mon équipe. » L’Olimpico est lancé !