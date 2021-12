Les chiffres ont parlé : Dimitri Payet est le joueur qui réalise le plus de passes clés par match en Europe.

Auteur de quatre passes décisives sur ses quatre derniers matchs avec l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet prouve encore cette saison qu’il excelle dans le domaine. S’il n’est pas leader du classement des passeurs – dominé par Kylian Mbappé (8 passes décisives) – le Réunionnais affiche les meilleures statistiques d’Europe en terme de passes clés. Comme le montre le site Whoscored, sa moyenne tourne à 3,5 passes clés par match.

Il devance Thomas Müller (3,2), le meilleur passeur d’Europe, et Trent Alexander-Arnold (3,2). À noter également la présence dans le Top 20 d’un autre Français, Nabil Fekir (12e), et de deux autres représentants de Ligue 1, le Nantais Moses Simon (16e) et un certain Lionel Messi (20e).