Arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival, Luan Peres donne son avis sur les débuts de son jeune compatriote brésilien Gerson qui semble se sentir bien plus à l’aise dans le groupe depuis quelques semaines.

« Il a effectivement eu une adaptation un peu compliquée. Il m’en a parlé assez souvent, a révélé le défenseur en conférence de presse. Ça a été un moment difficile de sa vie, mais il faut comprendre les changements : de pays, de climat, de culture, de position. C’est un grand joueur, international brésilien. Il est en train de s’adapter, il ne s’est pas laissé abattre. Hier, il a eu trois occasions de but. C’est un excellent joueur, et il est de plus en plus à l’aise dans le groupe. » A précisé celui qui a rejoint l’OM en provenance de Santos au mercato.