Si le coronavirus ne perturbe pas la nouvelle saison, l’Olympique de Marseille ouvrira la première journée de Ligue 1 face à l’ASSE. Une jolie affiche avant le choc face au Paris Saint-Germain. Leonardo Balerdi est confiant et croit que l’OM peut viser le titre.

“On en est conscient, mais si tu veux te battre pour gagner le championnat, tu dois battre tout le monde, que ce soit au début ou à la fin. J’espère qu’on va tirer avantage de ces premiers chocs. Remporter le championnat ? Oui, il faut penser comme ça. Si on veut avancer, il faut penser à remporter le championnat, ou en tout cas à se battre pour ça“, a déclaré le footballeur dans une interview accordée à La Provence. Pour lui, “le PSG prenable”. “C’est évident qu’ils sont candidats et qu’ils ont de grands joueurs, mais on peut les battre et on peut être champion. On va faire tout notre possible“.