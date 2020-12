Dimitri Payet n’a pas bien vécu le départ de son ancien entraîneur à l’OM, Rudi Garcia, en territoire ennemi à l’OL. Plus d’un an après, Le milieu marseillais a toujours une dent contre le technicien français.

Dimitri Payet et Rudi Garcia ne sont pas près de partir en vacances ensemble. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le milieu marseillais a expliqué que les tensions avec son ancien coach ne s’étaient pas apaisées depuis la fin de leur aventure commune du côté du Vieux-Port. Les propos de l’international tricolore le prouvent encore un petit peu plus. « Non » quand on lui demande s’il s’est reconcilié avec Rudi Garcia. « Avec moi, c’est noir ou blanc. Je préfère les gens qui sont francs, qui disent les choses, même quand je ne suis pas bon. On en parle, c’est plus simple que d’essayer de faire de la langue de bois ou de raconter des conneries. Aujourd’hui, ça fait partie du passé. »

Payet avait commencé à mettre le feu aux poudres en novembre 2019 avant le duel olympique entre Marseille et Lyon. « Ça fait bizarre de le voir dans le camp d’en face, avait-il lâché. Il y a quelques mois, quand on recevait Lyon, il avait eu une causerie sur les joueurs lyonnais, les supporters lyonnais, le président lyonnais… Ça fait bizarre qu’il postule pour ce club trois mois après… (…) Ce qu’il avait dit ? Je n’irai pas dans le détail, mais on va dire que je n’aimerais pas qu’il parle de nous comme ça. »

L’homme fort de l’Euro 2016 a révélé avoir vécu des « moments plus chauds, une communication qui ne passait plus, des prises de tête » avec Rudi Garcia. Un an plus tard, celui-ci s’était défendu en lâchant un énorme scud dans le cadre d’un reportage pour l’Equipe diffusé en octobre 2020. « Si ça (les critiques, ndlr) arrive a posteriori, passez-moi l’expression, mais le joueur n’a pas de couilles. Il faut venir dire les choses en face quand c’est le moment de le dire. Quand, parfois, il y a eu des difficultés avec mes résultats et mes équipes, il y a des joueurs qui ont été grands. Parce que s’ils n’étaient pas d’accord, on échangeait. Celui qui ne dit rien, c’est que c’est un sournois et que ce n’est pas un mec franc du collier. »