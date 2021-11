Dimitri Payet était présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Lyon dimanche soir (20h45) pour le premier Olympico de la saison.

Le numéro 10 de Marseille est en feu en ce début de saison. Il a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en dix journées de Ligue 1. Des performances dont certains pensaient même qu’elles allaient lui rouvrir les portes de l’équipe de France. Dimitri Payet évoque et compare son début de saison réussi sous les ordres de Sampaoli par rapport à celui de la saison précédente.

« Il y a beaucoup de planètes qui se sont alignées. L’arrivée du nouveau coach, d’abord, avec un nouveau système et une nouvelle façon de jouer. Je me retrouve au cœur du jeu, là où je m’épanouis. Il a compris ma façon de fonctionner, m’a donné une seconde jeunesse. La remise en question personnelle, elle, est continue. Je me remets toujours en question après chaque match, je fais un bilan personnel en fin de saison. Et puis du travail en plus, à côté, pour retrouver ce niveau-là« , explique le milieu de terrain de l’OM.