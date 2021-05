Hier soir, l’Olympique de Marseille a terminé son championnat avec un match nul 1-1 face au FC Metz. Une rencontre perturbée par de nombreuses interventions du VAR, ce qui agace fortement Dimitri Payet.

Après la rencontre, le milieu de terrain olympien est revenu sur le match et a forcément pointé du doigt l’arbitrage et les appels du VAR. Il ne comprend pas et trouve que cela devient même négatif dans un match de football. « Sur ma main, il y a penalty. C’est incontestable, a-t-il admis au micro de Canal +. Après, ce qui me gêne c’est de devoir attendre une demi-heure la décision, alors que quatre personnes décortiquent les images dans un camion et que trois arbitres sont sur le terrain. Il faut que tout le monde se remette en question. Il y a des coupures de cinq minutes dans les matches, six changements… On doit apporter des changements si l’on veut voir du spectacle, des occasions, des buts. Prenons exemple sur l’Angleterre où le jeu n’est pas interrompu tout le temps pour des petits contacts. » A terminé Dimitri Payet.