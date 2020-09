Dimitri Payet n’a pas réalisé une bonne prestation face au LOSC.

Dimitri Payet doit faire face aux critiques. Après un bon match face au PSG la semaine dernière, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille est en difficulté depuis deux matches, face à l’ASSE et au LOSC. Giovanni Castaldi estime que Payet est le flop de la semaine à Marseille.

“La victoire au Parc est l’arbre qui cache la forêt pour l’OM. C’est le néant collectif. Déjà face à Brest c’est un miracle et là contre Lille, Marseille doit perdre. Y’a du boulot. Et puis Dimitri Payet, bon au Parc oui, mais alors… quelle honte contre le LOSC. Indigne de son statut et de son talent de sortir des prestations comme ça. Ce n’est pas possible, l’OM aura besoin d’un bien meilleur Payet pour finir à nouveau dans le Top 3”, a indiqué le journaliste de L’Equipe sur Twitter.