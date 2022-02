La défaite face à Clermont a fait des dégâts à l’OM. Frustrés, Valentin Rongier et Dimitri Payet s’en sont pris à leur coéquipier. Des discours qui ont fait tiquer Jean Charles de Bono, très inquiet pour la suite de la saison.

« On s’aperçoit d’une chose c’est que jusqu’à présent les joueurs n’ont jamais parlé, et aujourd’hui il y a beaucoup de choses qui sortent du vestiaire. Il y a des joueurs qui prennent la parole pour dire que ça ne va pas là, qu’il se passe ceci ou cela… Quand l’équipe perd certains joueurs profitent peut-être de cette mauvaise dynamique pour faire sortir des choses. j’espère qu’on en ait pas complètement arrivé là car ça pourrait mettre en péril l’équilibre de l’équipe. Et après tu peux perdre ton fil conducteur, la base de ton groupe, on sait après comment ça se passe à Marseille« , a tenu à analyser Jean Charles de Bono, ancien joueur de l’OM sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille.