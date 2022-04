Ce mercredi, la Provence publie une interview de Cengiz Under avant le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence contre le Paok FC. Pour l’international turc, son coéquipier, Dimitri Payet, est un joueur de très grand talent.

Cengiz Under est sous le charme de Dimitri Payet. L’international turc explique dans les colonnes de la Provence qu’il n’a jamais vu un joueur aussi fort que Dimitri Payet: « C’est un grand joueur qui, par sa présence et son implication à son âge, est un exemple. Durant ma carrière, j’ai évolué avec des joueurs de talent. J’en ai trois en tête : Daniele De Rossi et Edin Dzeko à la Roma, et Jamie Vardy à Leicester. Mais Payet est peut-être le plus talentueux. C’est un battant, on voit qu’il aime encore jouer au ballon. Je suis très chanceux d’évoluer avec lui. La présence d’un tel élément nous motive. »

Cette semaine, l’Olympique de Marseille aura besoin d’un grand Dimitri Payet pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence, avant de se rendre, dimanche soir, sur la pelouse du Parc des Princes, pour affronter le Paris Saint-Germain en clôture de la 32e journée de Ligue 1.