La star de l’OM avait expliqué que ses partenaires ont fait preuve d’un manque d’humilité et qu’il fallait se remettre en question. Des déclarations pas du tout cautionnées par le consultant sur les ondes de ‘RMC.‘

« C’est le genre de déclaration qui a zéro intérêt. Je ne crois pas que les mecs aient le melon. Parce que pour avoir le melon, il faut déjà avoir fait de grandes choses. Pour le moment, à part avoir été éliminé de l’Europa League et de la Coupe de France, cette génération de l’OM n’a rien gagné. Je ne vois pas des garçons, sur le match d’hier (dimanche), qui ont un comportement de gars avec le melon… Gueuler sur les mecs parce qu’ils ont raté une passe… Soit c’est la réalité et il faut donner les noms ou les chopper, soit des mecs vont se sentir visé et ça va foutre la merde dans le vestiaire. Ce qu’il s’est passé hier (dimanche) soir, on le sentait venir depuis longtemps » a affirmé Eric Di Meco.