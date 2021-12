Impressionnant cette saison en Ligue 1, Dimitri Payet semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Selon le journaliste Dominique Sévérac, il serait même au-dessus de la Ligue 1.

« Il y a quelques joueurs qui sont au-dessus de la L1, comme certains au PSG, comme Paqueta à l’OL… Et à Marseille, Payet est au-dessus de la L1. Donc c’est normal que l’OM n’arrive pas à le remplacer. Car c’est un joueur assez rare. Ok, il est inconstant. Mais cette saison, il est au rendez-vous. Payet n’est pas remplaçable. Sans lui, Marseille est toujours en danger. Car c’est Payet le détonateur de tout. Quand il est là, il se passe toujours quelque chose. S’il ne joue pas contre Brest ce samedi, l’OM va ramer dans le jeu. Il faudrait que Sampaoli trouve des solutions pour pallier les absences de Payet, mais ce n’est pas le cas pour le moment… », a déclaré le journaliste et chroniqueur de l’Equipe du Soir, Dominique Sévérac.