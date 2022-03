🎙Payet : « Ici, le public pousse tellement, que parfois on oublie de garder la tête froide. On a tendance à attaquer à tout va et on se fait sanctionner. Mais on ne peut pas se plaindre d’avoir une telle ferveur. On a gagné beaucoup de matches grâce à cette ambiance. » #TeamOM pic.twitter.com/MEwnZwCnDI