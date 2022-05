D’après certaines rumeurs, les Tigres veulent s’offrir Dimitri Payet cet été en cas de départ de Florian Thauvin.

Auteur d’une excellente saison (16 buts et 11 passes décisives) sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet se fait tout de même vieillissant et son avenir soulève déjà des questions. Après avoir mis le grapin sur André-Pierre Gignac en 2015, puis sur Florian Thauvin l’été dernier, le club des Tigres de Monterrey aurait notamment jeté son dévolu sur le meneur de jeu de 35 ans. C’est en tout cas la bombe lâchée cette semaine par le journaliste de RG La Deportiva, Santiago Fourcade. « La question est de savoir si Thauvin va continuer ou non, entre son contrat et sa situation avec le club, ils sont en train d’analyser s’il va continuer, c’est un joueur très talentueux mais il ne s’est pas adapté, il a tendance à se blesser », a confié le journaliste, qui précise qu’en cas de départ de Thauvin cet été, le club mexicain aurait alors les moyens d’attirer Payet.

Mais vu ses dernières déclarations au micro de RMC, le principal intéressé semble plutôt parti pour snober les avances des Tigres. « Je suis lié à Marseille à vie. J’ai eu la chance de connaître l’OM et maintenant que vous y êtes, vous savez ce que c’est. Forcément, pouvoir passer toutes ces années ici et finir ma carrière ici, c’est quelque chose d’énorme pour moi et ma famille. J’espère bien finir ici, le plus tard possible, et partir en laissant une bonne trace. »